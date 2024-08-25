Один из самых тяжелых соперников Кличко-младшего возобновил карьеру

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Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Брайант Дженнингс (25-4, 14 КО) провёл бой против своего соотечественника Джоэла Кодла (9-9-2, 6 КО).

Поединок, который состоялся в Филадельфии, завершился победой 39-летнего Дженнингса.

Свой последний до этого поединок Дженнингс провел летом 2019 года, а в январе 2022-го объявил о завершении карьеры.

Брайант Дженнингс известен тем, что в 2015 году встречался с Владимиром Кличко. В конкурентном поединке Кличко-младший победил решением судей.

sport.ua