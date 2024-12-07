«Он – Ассасин, но может проиграть». Топ-промоутер о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хиггинс

Известный промоутер Дэвид Хиггинс, который работает с Джозефом Паркером, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Усик – технический гений, просто Ассасин. Но он может проиграть. Тайсон может все изменить, если хорошо подготовится и сконцентрируется. Вспомните, что было с Уайлдером – Фьюри доминировал и уничтожил его.

Александр – один из лучших боксеров в истории, как и Тайсон. Это будет замечательный бой. Достойный реванш», – сказал Хиггинс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua