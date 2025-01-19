Неплохой вариант для украинского нападающего

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Один из лидеров Бундеслиги 2 договорился об аренде украинского нападающего из "Байера".

По информации Die Rheinpfalz, Артём Степанов может сыграть в "Кайзерслаутерне" на правах аренды.

"Кайзерслаутерн", по всей видимости, взял в аренду 17-летнего нападающего Артема Степанова из команды Бундеслиги "Байера Леверкузена". Украинец считается большим талантом. "Он провел несколько матчей за юношеские сборные Украины", —написал источник.

Сейчас "Кайзерслаутерн" занимает 4-е место во второй Бундеслиге, отставая от лидирующего "Гамбурга" на 2 балла.

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В этом сезоне Артём Степанов сыграл за "Байер" 17 минут в матче Лиги Чемпионов против "Зальцбурга". В 8 играх Бундеслиги и одном еврокубковом матче украинец был в заявке, но на поле не появлялся.

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