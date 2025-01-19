Гарет ДЭВИС: «Он может побить Усика, но ему всего 20 лет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Британский эксперт и обозреватель бокса Гарет Дэвис сделал прогноз на возможный поединок чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика и перспективного боксера Мозеса Итаумы:

«Итаума может побить Усика, но ему всего 20 лет. Я не хочу этого видеть по одной простой причине – после победы над украинцем Мозеса никто не отпустит и ему придется драться со всеми топовыми боксерами супертяжелого веса. С Дюбуа, с Паркером, с Баколе.

Турки Аль-Шейх хочет организовать бой с Усиком, чтобы Итаума побил рекорд Майка Тайсона и стал самым молодым чемпионом дивизиона за всю историю. Он – невероятный талант. В таком возрасте Мозес делает невероятные вещи и я не хочу, чтобы ему кто-то мешал. Пусть лучше он подерется с Кубратом Пулевым, у него есть титул чемпиона. Если Итаума победит, то побьет рекорд», – поделился мнением Дэвис.

Итаума провел на профессиональном ринге 11 поединков и не потерпел ни одного поражения, девять раз побеждал досрочно.

Что с рекордом Майка Тайсона? У перспективного супертяжа осталось 4 месяца

sport.ua