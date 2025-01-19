В Ferrari сообщили, когда Хэмилтон приедет в Маранелло

В последние дни итальянская пресса пишет о том, когда Льюис Хэмилтон впервые приедет в Маранелло в качестве гонщика Ferrari. По последним сведениям, на 20 января у семикратного чемпиона мира запланирована работа на симуляторе, а на 22 января тесты на трассе Фьорано за рулём машины F1-75 2022 года.

Это всё была неофициальная информация, но теперь исполнительный директор Ferrari Бенедетто Винья подтвердил, что в Скудерии действительно ждут Льюиса на следующей неделе.

«В команде большое воодушевление, и все чувствуют огромное желание приступить к работе, – цитирует Винью издание Racingnews365. – Льюис будет с нами в Ferrari на следующей неделе. Сейчас идут последние приготовления.

С приездом Льюиса связаны огромные ожидания, но мы готовы практически ко всему. Мы должны удостовериться, что всё готово. Перемены всегда к лучшему».

Сам же Льюис догуливает последние дни отпуска. Накануне британский гонщик опубликовал в социальных сетях красочный видеоролик о своём отдыхе в горах.

Источник