Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо

Легендарный в прошлом боксер, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы смог с легкостью победить бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера. Де Ла Хойя выделил Мэнни Пакьяо.

«Я бы назвал Пакьяо. Я думаю, что его решительность, его подготовка, его мастерство, его сила, скорость, работа ног… он один из тех бойцов, которых я больше всего ценю. Бой Мейвезер – Пакьяо был бы совсем другим, если бы они дрались в расцвете сил. Пакьяо победил бы Мейвезера абсолютно легко», – сказал Де Ла Хойя.

В 2015 году Мейвезер победил Пакьяо в титульном бою единогласным решением судей.

Ранее Оскар Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы доминировал в любую эпоху.

sport.ua