<img title="Пономарев: Арбитры должны давать командам бороться" src="/wp-content/uploads/2024/04/f43e1008f994c2a1ec8ab3391af7ee35.jpg" alt="Пономарев: Арбитры должны давать команды

Несмотря на поражение (1:3), Движение провело неплохой матч с Шахтером, но вопросы к стилистике судейства остаются. Кроме того, в лагере львовян не намерены отходить от клубной стратегии.

Этими и другими достопримечательностями главный тренер Движения Виталий Пономарев поделился в эксклюзивном комментарии корреспондентке Чемпиона Соломии Романчук.

— Ваш результат по сегодняшнему матчу?

– Если взять результат, это закономерно. Мы провалили первые 20 минут матча. На такой поединок нужно выходить смело, с полной самоотдачей. Ребята были настроены, но все же сказалось то, о чем мы говорим: недостаточно мастерства, класса, молодая команда. Психологически мы проиграли первые 20 минут.

— Сегодня дебютировал игрок, которому не так давно исполнилось 16 лет, Мухаммед Джурабаев. Вы привлекаете юных парней, как и говорили ранее, будете ли придерживаться и дальше этого?

– Это стратегия клуба, конечно, мы будем двигаться в таком направлении. Мухаммед очень хорошо себя проявил в тренировочном процессе, профессиональный парень. Потому мы решили дать ему возможность сегодня дебютировать. Это тоже будет мотивация для всех остальных футболистов нашей академии. Это не была искусственная замена, он заслужил.

— Также сегодня дебютировал Клайвер, что можете сказать по его действиям? И Роман Дидык вышел на непривычную позицию опорника, как оцениваете его?

– Ну, Пидгурский получил повреждение, он был в заявке, но полноценно принять участие не смог. Поэтому мы совершили такие перестановки. Дидик играл на этой позиции, поэтому она для него не новая. А что касается Клайвера, это также новый футболист, недавно начавший работать в общей группе, буквально две недели. Ему нужно время, он будет адаптироваться к матчам Премьер-лиги через такие моменты.

— Что именно не удалось в первые 20 минут? Благодаря чему удалось переломить игру, ведь ближе к концу первого тайма выглядело, что Движение перехватило инициативу?

— психология. Потому что на такие игры нужно выходить и смело играть. Я поблагодарил ребят за игру, сказал, что у нас есть два пути – можно просто стоять на месте, а можно прогрессировать, чтобы конкурировать с такими командами. Очень хорошо, что сегодня сложился такой матч, потому что победы не учат, а поражения должны быть, потому что из них можно сделать много выводов. — Сегодня было достаточно много борьбы, остановок, или соглашаетесь с решениями. судьи?

— Я бы не хотел комментировать действия арбитра сегодня, но я бы очень хотел, чтобы арбитры давали играть нашим командам, давали бороться. Потому что мы потом попадаем на европейскую арену и это проблема для нас. Мы были на собрании в Словении, где находились австрийские команды, балканские, там дают играть, бороться. Конечно, это не должно быть грубости, но все же. Поэтому, когда мы попадаем в еврокубки, мы не готовы к таким матчам и такому судейству.

Ранее Чемпион также поговорил с наставником Шахтера Марино Пушичем и защитником «горняков» Ефимом Коноплей.

champion.com.ua