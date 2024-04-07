Чарльстон. Коллинс одержала разгромную победу над Касаткиной в финальном матче

Даниэль Коллинс стала новой чемпионкой на турнире WTA 500 в США
Чарльстон, США • 1-7 апреля • грунт • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Даниэль Коллинс (США) — Дарья Касаткина (-, 4) 6:2, 6:1
Американская теннисистка сравняла счёт в очных встречах с Касаткиной, одержав вторую победу. Их предыдущее противостояние состоялось в августе 2021 года в финале турнира WTA 500 в Сан-Хосе, где победила Коллинс.
Путь к победе:
R64: Паула Бадоса (Испания) 6:1, 6:4
R32: Онс Жабер (Тунис, 2) 6:3, 1:6, 6:3
R16: Слоан Стивенс (США) 6:2, 6:2
QF: Элизе Мертенс (Бельгия, 11) 6:3, 6:4
SF: Мария Саккари (Греция, 3) 6:3, 6:3
FR: Дарья Касаткина (-, 4) 6:2, 6:1
Даниэль Коллинс продлила свою победную серию после титула WTA 1000 в Майами неделю назад, выиграв 13-й матч подряд. Это её самая продолжительная беспроигрышная серия в карьере.
Американка провела пятый решающий матч в рамках Тура и выиграла четвёртый трофей, в том числе второй на грунтовом покрытии. В 2021 году она стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Палермо.
За победу в Чарльстоне Даниэль Коллинс заработала $142,000 призовых и 500 очков. В понедельник американка поднимется на 15-е место в мировом рейтинге.
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