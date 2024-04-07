Эстебан Окон: Сегодня мы были недостаточно быстры

Гонка в Сузуке стала четвёртой в сезоне и пятой подряд, если учитывать прошлый год, в которой команда Alpine не заработала очки. Эстебан Окон и Пьер Гасли финишировали пятнадцатым и шестнадцатым и признали, что команде предстоит ещё многое сделать, чтобы вновь бороться за места в первой десятке.

Эстебан Окон (15-й): «Не самая простая гонка. На старте моя машина получила некоторые повреждения, и после этого мы опробовали различные варианты стратегии, чтобы иметь шансы на борьбу.

К сожалению, сегодня мы были недостаточно быстры, чтобы финишировать впереди соперников, которых я обогнал на рестарте. Жаль, что машина получила повреждения, но я не думаю, что это кардинально повлияло на итоги гонки.

У нас проблемы с гоночным темпом по сравнению с квалификационным, поэтому предстоит многое проанализировать. Надеюсь, мы вернёмся более сильными в следующей гонке в Шанхае».

Пьер Гасли (16-й): «Гонка в Сузуке получилась длинной для нас, к сожалению. Мы увидели несколько позитивных признаков, включая два сильных старта.

Во время рестарта после красных флагов я обогнал обоих гонщиков Haas, а затем мы с Эстебаном боролись с Юки Цунодой. В тот момент я оказался зажат между ними, и произошло касание. Это был гоночный инцидент, из-за которого моя машина потеряла примерно 30 пунктов прижимной силы, что повлияло на время прохождения круга.

После я провёл очень сложную гонку, в которой не мог ничего сделать, хотя атаковал изо всех сил. Не на таких позициях мы хотим быть, но хорошо, что в этот уик-энд команда установила на машину первые новинки.

Необходимо продолжать дорабатывать концепт и привозить обновления как можно скорее, чтобы улучшить наши текущие позиции».

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