Усик отреагировал на слова Беллью, который уверен в его победе над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью и Александр Усик

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 KO) прокомментировал слова экс-чемпиона в первом тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO), который считает, что стиль украинца отлично подходит для боя против обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Является ли мой стиль идеальным для победы над Фьюри? Я не знаю. Послушайте, для меня это не имеет значения. Я очень уважаю Тони, потому что он мой хороший друг. Мой фокус – это мой лагерь. Мой фокус – это моя подготовка. Я не читаю мировые новости и бла-бла-бла. Я только здесь, это моя подготовка. Мой фокус – это только 18 мая, мой фокус – это моя команда.

Мой стиль – отличный стиль. Я так думаю, это мое мнение. Я не знаю, может, люди думают по-другому, но это для меня не имеет значения. Может, они думают, что у меня хороший или плохой стиль – для меня это неважно. Мне нравится мой стиль. У меня отличный стиль», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее сообщалось, что команда Фьюри знает план Усика.

sport.ua