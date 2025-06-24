В Pirelli ждут два пит-стопа в Австрии – как и год назад

За шесть недель на европейских автодромах пройдёт четыре этапа, после чего наступит летний перерыв, а в предстоящий уик-энд Формулу 1 ждёт Гран При Австрии на трассе Red Bull Ring.

Выбор составов остался прежним, как и в прошлом году, т.е. C3 – это Hard, C4 – Medium, а в качестве мягких шин в Шпильберге применяется C5. Асфальтовое покрытие на австрийской трассе довольно старое и абразивное, но основным фактором специалисты Pirelli считают не физический износ резины.

Поворотов на этом кольце длиной 4,318 км мало, всего 10, поэтому боковые нагрузки на шины не столь суровые, и деградация резины прежде всего связана с перегревом, поскольку при такой конфигурации трассы интенсивные торможения постоянно чередуются с разгонами.

Основные сложности, с которыми предстоит иметь дело командам и гонщикам – это перегрев резины, прежде всего на задней оси. Всё усугубляется жаркой погодой – на этой неделе температуры приближаются к 30 градусам.

В прошлом году наиболее эффективной тактикой была схема с двумя пит-стопами. Несколько гонщиков посещали боксы трижды, но это не планировалось изначально, а было продиктовано обстоятельствами.

Все, кроме Гуаньюя Чжоу, гонщика Sauber, стартовали на Medium, затем перешли либо на C4, либо на C3, а мягкие шины использовали только Макс Ферстаппен, проехавший на них последние семь кругов, и Фернандо Алонсо, который перешёл на такую резину, чтобы проехать самый быстрый круг, и ему это удалось.

Из особенностей Red Bull Ring можно также выделить такой момент: в сезон трасса используется довольно активно, поэтому даже в самом начале уик-энда на асфальте есть слой отработанной резины.

Кстати, год назад в Австрии победил Джордж Расселл, неделю назад выигравший гонку в Канаде, и нет сомнений, что команда Mercedes постарается закрепить успех в Австрии. И уже другой вопрос, позволят ли ей это соперники.

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