"Вулверхэмптон" хочет подписать сенсационного нападающего из Ла Лиги.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что английский клуб, выступающий в АПЛ, намерен этим летом оформить трансфер 22-летнего нигерийца Кристантуса Уче из "Хетафе" за 20 миллионов евро.

Отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры между английским клубом и представителями игрока, поскольку руководство "волков" старается как можно быстрее завершить эту сделку.

На популярном сайте Transfermarkt его стоимость на данный момент оценивается в 15 миллионов евро, хотя в конце 2023 года его рыночная стоимость была на отметке всего 50 тысяч евро.

В прошлом сезоне Кристантус Уче забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 33 матчах за "Хетафе" в Ла Лиге. В первом туре нового сезона он забил один гол и отдал один ассист в матче против "Сельты".

