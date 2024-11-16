Лига Наций. Андорра – Молдова 0:1. Видео гола и обзор матча

Группа D2

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Молдова стала ближе к повышению в дивизион С.

В первом тайме равная статистика. У сборных по 4 удара, по 2 в створ. Лишь Молдова дважды ударила мимо, а один из ударов Андорры был заблокирован. Команды ушли на перерыв без голов.

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Во втором тайме наблюдалось превосходство Молдовы. 12 ударов нанесли гости. Один из четырёх ударов на 90+2 минуте стал голом.

Таким образом, Молдова стала ближе к выходу в дивизион C. В 4-х играх сборная набрала 9 баллов. Андорра ещё не забивала и не набрала очков.

Лига Наций. 5-й тур. Группа D2

Андорра – Молдова 0:1

Гол: Постолаки (90+2)

Видеообзор матча:

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