Видео: Шарль Леклер полетал со сверхзвуковыми скоростями

В октябре Шарль Леклер поделился с болельщиками новостью о том, что благодаря французскому телеканалу Canal+ он получил возможность впервые в жизни полетать на сверхзвуковом истребителе французских ВВС.

Тогда же гонщик Ferrari пообещал, что через какое-то время появится подробный видеорассказ об этом приключении, и вот теперь этот 15-минутный документальный фильм можно посмотреть.

Разумеется, самолётом управлял опытный лётчик, но перед тем, как занять своё место в кокпите, Шарль прошёл вполне настоящий экспресс-курс предполётной подготовки, а затем только в первый день провёл в небе примерно три часа.

Причём полёт проходил над той частью средиземноморского побережья, где в том числе находится территория Княжества Монако, и поскольку небо было ясное, то гонщик Ferrari даже пытался разглядеть свой родной дом.

«Это было невероятно! – сказал Леклер, выбравшись из кабины истребителя Dassault Rafale. – Я сильно устал и всё ещё испытываю лёгкое головокружение. Полёт длился около трёх часов, мы столько всего проделали, и под конец из-за одних только перегрузок я уже чувствовал себя не лучшим образом.

Ощущения совершенно не такие, к каким я привык как гонщик, ведь у нас это больше боковые перегрузки, а здесь они преимущественно вертикальные. А когда мы летели над Монако, это было так здорово! Когда самолёт пролетал над горой, я увидел примерно те места, где должен быть мой дом, хотя точно не знал, где именно. Но это было совершенно неповторимо!»

Утром следующего дня Шарль продолжил свою лётную практику, но на этот раз высоты были больше, а скорости и перегрузки – выше, что вполне естественно, ведь самолёт в какой-то момент преодолел сверхзвуковой барьер.

И этот опыт понравился Леклеру ещё больше: «Мне очень повезло, ведь я получил такую возможность благодаря тому, что я гонщик Формулы 1. За эти два дня я пережил так много совершенно безумных моментов – это и перегрузки, превышавшие 8G, и дозаправку в воздухе, и полёт над Монако, и мне даже позволили на небольшой высоте самому управлять самолётом. Впечатлений на всю жизнь, точно вам говорю!»

Меньше чем за сутки ролик, появившийся на канале Шарля в YouTube, собрал больше 400 тысяч просмотров и множество комментариев, среди которых были и такие: «Отличая работа съёмочной бригады. Эти кадры достойны фильма уровня Top Gun!»

Правда, некоторые обратили внимание, что Леклер, испытывая весьма яркие эмоции, употреблял не вполне литературные речевые обороты, но будем надеяться, что в FIA его за это не накажут, всё-таки федерация диктует свои правила на земле, а не в небе.

Источник