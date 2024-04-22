Алекс Элбон: Мы понимаем проблемы с машиной

Лучшим результатом Williams в Гран При Китая стало двенадцатое место Алекса Элбона. Его напарник Логан Сарджент получил 10-секундный штраф и два штрафных балла за обгон Нико Хюлкенберга во время нахождения на трассе автомобиля безопасности, когда немецкий гонщик возвращался на трассу из боксов и практически одновременно с Сарджентом пересёк контрольную линию.

Алекс Элбон (12-й): «Нормальная гонка. Ветер ослаб, что помогло нам, но на протяжении всей дистанции были серьёзные проблемы с деградацией резины. На последних кругах у меня не было скорости, чтобы обогнать Эстебана Окона, а он отлично оборонялся.

Мы понимаем проблемы с машиной, но их невозможно немедленно устранить. Необходимо подготовить несколько обновлений.

Сейчас я жду этап в Майами, поскольку думаю, что трасса должна лучше подойти нашей машине. Я настроен оптимистично и считаю, что мы сможем добиться лучшего результата».

Логан Сарджент (17-й): «Сложный уик-энд, во время которого были проблемы с тем, чтобы вывести машину в рабочий диапазон. На этом этапе были как хорошие эпизоды, так и не очень. Теперь важно понять, что мы, как команда, можем сделать лучше.

Первая половина гонки получилась уверенной. Мне удался хороший старт на Soft, а затем я показывал неплохой темп на Medium, но после перехода на шины Hard я не смог заставить их работать, а затем начались проблемы с деградацией.

Штраф за обгон во время нахождения на трассе автомобиля безопасности, в конечном итоге, не имел никакого значения. Я считаю, что раньше Нико пересёк линию. Я не знаю, как мог определить правильный порядок, когда машины едут с такой большой разницей в скоростях».

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