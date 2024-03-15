Джо Джойс хочет провести бой с Деонтеем Уайлдером

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший временный чемпион WBO Джо Джойс (15-2, 14 KO) заявил, что его привлекает возможность провести поединок с Деонтеем Уайлдером (43-3-1, 42 KO), и он готов проверить себя в бою с бывшим чемпионом WBC.

«Мне нравится бой с Деонтеем Уайлдером, учитывая сюжет: я побил Паркера, а Паркер побил его, это хороший сюжет.

Все топовые имена обсуждались как вероятные для меня бои, Джо Джойс – громкое имя, и люди знают обо мне. Моя команда говорила об Уайлдере и других бойцах. Уайлдер в списке претендентов», – сказал Джойс.

В прошлом году Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру, которого Джойс победил в 2022 году.

sport.ua