Салах: Мы не сдаемся. Мы просто стараемся подталкивать нашу команду до предела

Мохамед Салах помог "Ливерпулю" обыграть "Бернли" (1:0), реализовав пенальти в компенсированное ко второму тайму время. После игры нападающий пообщался с медиа.

"Сегодня был сложный соперник. Мы старались играть между линиями, но выиграть было непросто. Я рад, что в итоге нам удалось победить.

Игроки адаптируются к нашей системе. В стартовом составе было несколько новичков. Нужно время, чтобы подстроить их игру под нашу. Мы стараемся сделать так, чтобы им было комфортно в игре. Мы стараемся найти баланс. Мы не сдаёмся. Мы просто стараемся подталкивать себя и нашу команду до предела", – сказал Салах.