Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд после победы над Саулем Альваресом назвал себя лучшим боксером в мире независимо от весовой категории.

«Этот бой – моя вершина. Сауль – один из лучших боксеров в истории, подобных ему нет. Я победил его, поэтому теперь я лучший боксер независимо от весовой категории, каким был всегда. Я – лицо бокса», – сказал Теренс.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua