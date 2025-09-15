Ла Лига. Барселона — Валенсия 6:0. Каталонцы вновь разгромили летучих мышей

30

Ла Лига. 4-й тур

14 сентября 2025 года

Барселона. Стадион Йохана Кройфа

Барселона — Валенсия 6:0

Голы: Фермин Лопес (29, 56), Рафинья (53, 66), Левандовский (76, 86)

Предупреждение: Диакаби

Барселона: Гарсия — Кунде, Эрик Гарсия, Кубарси, Жерар Мартин (Хофре Торренс) — Касадо, Педри (Берналь), Фермин Лопес — Барджи (Рафинья), Торрес (Левандовский), Рэшфорд (Ольмо).

Валенсия: Агирресабала — Гайя, Копете, Таррега, Диакаби (Тьерри Коррейя), Фулькье — Сантамария, Герра (Угринич), Лопес (Риоха), Данжума (Рамазани) — Дуро (Бельтран).

Накануне матча стало известно, что Ламин Ямаль из-за травмы не сможет сыграть. А уже перед стартовым свистком выяснилось, что ещё один лидер "Барселоны" начнёт встречу на скамейке: требовательный Ханси Флик оставил Рафинью в запасе за опоздание на тренировку — пусть и всего на одну минуту. На флангах атаки в основе появились Маркус Рэшфорд и швед Руни Барджи, для которого это был первый официальный матч за "Барсу". Однако дебют получился блеклым — после перерыва его заменил именно Рафинья.

Несмотря на потери в составе, каталонцы привычно начали активно. Уже в первые десять минут они создали несколько опасных моментов у ворот Агирресабалы, чему способствовали и поддержка трибун, и отличное качество поля.

"Барселона" полностью контролировала игру: владение мячом превышало 70%, команда оказывала постоянное давление и одновременно надёжно действовала в обороне. Это, пожалуй, был первый матч сезона без провалов в защите. "Валенсия" не могла даже провести контратаку, а в первой половине так и не нанесла ни одного удара по воротам Гарсии. Усилия хозяев увенчались успехом на 29-й минуте: Кубарси великолепным пасом из глубины нашёл Торреса, Ферран в одно касание отдал на Фермина Лопеса, который вошёл в штрафную и точным ударом открыл счёт. Комбинация получилась образцовой.

В начале второго тайма Торрес вновь проявил свою неудачливость в реализации: выйдя один на один, он попал в штангу. Но уже через несколько минут преимущество удвоилось. Маркус Рэшфорд оформил первое результативное действие за "Барсу", навесив на дальнюю штангу. Защитник "Валенсии" ошибся, оставив мяч вратарю, и не заметил рывок Рафиньи, который переправил мяч в сетку. Почти сразу Фермин Лопес дальним ударом довёл счёт до 3:0 — оборона гостей выглядела абсолютно растерянной.

Каталонцы не сбавили темп. Лопес сделал передачу в штрафную, а Рафинья, выиграв борьбу у двух защитников, мощным ударом оформил дубль — 4:0. Лишь после 70-й минуты "Валенсия" нанесла первый удар по воротам Гарсии. Финальную точку поставил Роберт Левандовский: в своём 150-м матче за "Барсу" он забил дважды, оформив первые голы в сезоне. Также стоит отметить возвращение Марка Берналя, который не выходил на поле более года — 382 дня.

В этот вечер Ханси Флик вправе быть доволен абсолютно всем: "Барселона" одинаково уверенно выглядела и в атаке, и в защите. Команда выдала показательный матч, напомнив лучшие отрезки прошлого сезона, а "Валенсия" вновь капитулировала. Похоже, в мире нет более удобного соперника для каталонцев, чем "летучие мыши".

www.ua-football.com