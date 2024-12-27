Михайлюк набрал 18 очков в матче с Портлендом, Лэнь сыграл с первых минут против Детройта

Оба украинца показали результативность, однако Юта и Сакраменто уступили минувшей ночью

В ночь на 27 декабря состоялись девять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке Юта Джаз на матч с Портленд Трэйл Блэйзерс (120:122). Украинец отыграл почти 25 минут, набрав 18 очков — при этом Свят реализовал 6 дальних бросков. Также на его счету один подбор, один ассист, один перехват и один блок-шот.

Свое игровое время получил и центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь. В матче против Детройт Пистонз (113:114) Лэнь также вышел в старте, оформив четыре очка, шесть подборов, четыре результативных передачи и два блок-шот за почти 23 минуты на паркете.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Шарлотт Хорнетс — 113:110 (34:29, 34:25, 28:33, 17:23)

Индиана Пэйсерз — Оклахома-Сити Тандер — 114:120 (29:19, 32:34, 23:30, 30:37)

Орландо Мэджик — Майами Хит — 88:89 (31:22, 21:19, 19:20, 17:28)

Атланта Хокс — Чикаго Буллз — 141:133 (21:33, 32:31, 38:44, 50:25)

Мемфис Гриззлис — Торонто Рэпторз — 155:126 (43:35, 35:35, 43:30, 34:26)

Милуоки Бакс — Бруклин Нетс — 105:111 (25:27, 34:24, 23:25, 23:35)

Нью-Орлеан Пеликанс — Хьюстон Рокетс — 111:128 (22:39, 21:22, 31:41, 37:26)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Юта Джаз — 122:120 (23:23, 32:31, 26:34, 41:32)

Сакраменто Кингз — Детройт Пистонз — 113:114 (37:34, 31:19, 23:24, 22:37)

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