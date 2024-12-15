Не воспользовался шансом
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Английский "Вулверхэмптон" попрощался с главным тренером.
Клуб выпустил заявление, в котором вспомнил историю назначения, первый путь и поблагодарил тренера за работу.
"О’Нил прибыл в "Молинью" всего за три дня до начала сезона Премьер-лиги 2023/24, приняв на себя серьёзную ответственность и в конечном итоге приведя "Олд Голд" к успешной кампании.
В свой первый сезон под его руководством "Вулверхэмптон" обыграл "Манчестер Сити" и одержал впечатляющие победы над "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур", а также над соперниками из "Вест Бромвич Альбион" на пути к четвертьфиналу Кубка Англии", – написали в клубе.
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Председатель "Вулфз" Джефф Ши отдельно поблагодарил английского специалиста.
"Мы очень благодарны Гэри за все его усилия, преданность делу и усердную работу во время его пребывания в клубе, и мы желаем ему и его команде удачи в будущем", – сказал Джефф Ши.
"Вулверхэмптон" проиграл 4 матча подряд. 14 декабря "Вулфз" проиграли "Ипсвич Таун", который также борется за выживание.
В данный момент "Вулверхэмптон" занимает 19-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги.