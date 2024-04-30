Марио Андретти: У меня появился оптимизм

В комментариях Марио Андретти по поводу перспектив создания новой команды Формулы 1 появился явный оптимизм, и подготовка американской стороны к этому проекту идёт полным ходом, несмотря на формальный отказ в приёме заявки на участие в чемпионате со стороны FOM. Хотя ранее эта заявка была одобрена FIA.

В Andretti Cadillac рассчитывают, что 11-я команда чемпионата мира сможет выйти на старт в 2026 году.

«На всех фронтах есть прогресс, – заявил Андретти в интервью PlanenF1. – Мы наконец-то официально открыли базу в Сильверстоуне. У меня появился оптимизм, ведь мы ведём большую кропотливую работу. Осталось достичь определённого её завершения, и я надеюсь, что это произойдёт уже скоро. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы удовлетворить всем требованиям и просто надеемся, что всё получится.

Какая-то часть персонала команды уже набрана, а также у нас есть несколько интересных специалистов, которые лишь ждут, когда мы окончательно получим зелёный свет от Формулы 1. Мы просто пытаемся продемонстрировать, что всё идёт так, как и должно идти. Разумеется, в корпорации General Motors нас во всём поддерживают, ведь очень важно привести в чемпионат производителя, который раньше никогда не был в Ф1.

Думаю, также в нашу пользу должен сработать тот факт, что сейчас к Формуле 1 в США привлекается очень большое внимание, и у меня абсолютно позитивный настрой…

Разумеется, когда в FOM нам отказали, это было неприятно. Но я предпочитаю об этом не вспоминать, потому что мы добились определённого прогресса, и это относится даже к нашим отношениям. Я не собираюсь развивать эту тему, потому что мы движемся вперёд. Я понимаю, что отказ не был окончательным решением FOM, и это придаёт нам уверенности.

Наши контакты продолжаются, первый обстоятельный обмен мнениями с FOM, когда мы собрались за столом переговоров, уже состоялся. В общем, причины для хорошего настроения у меня есть. Сейчас для нас нет ничего важнее этого проекта. Я хочу подчеркнуть, что наша цель – выйти на старт в 2026 году. План именно такой».

Источник