Сайнс-старший: Карлос сделал правильный выбор

С этого года Карлос Сайнс выступает за Williams, и вполне ожидаемо, что на первых порах у него были сложности с адаптацией к незнакомой машине, и он этого не скрывал. Похоже, что теперь основные проблемы позади, хотя после шести этапов у испанского гонщика почти в пять раз меньше очков, чем у Алекса Элбона, его напарника.

Карлос Сайнс-старший в интервью мадридской газете Marca с оптимизмом говорил о прогрессе сына, и считает, что это признак того, что выбор в пользу Williams был правильный.

«Думаю, выбор был правильный, – сказал двукратный чемпион мира по ралли и четырёхкратный победитель супермарафона «Дакар». – Ведь если в прошлом году Williams заняла предпоследнее место в Кубке конструкторов, то сейчас Карлос уже добился 6-го результата в квалификации (в Майами), а Алекс Элбон финишировал пятым в гонке.

У Карлоса были проблемы, и он занял 9-е место, хотя, насколько я понимаю, днище его машины было повреждено, из-за этого уровень прижимной силы заметно снизился. Но надо признать, что в начале года его ждали своего рода откровения, и теперь мы уверены, что он сделал правильный выбор.

Конечно, все уже в предвкушении 2026 года – впрочем, когда происходит столь радикальная перемена технического регламента, причём это относится и к двигателю, и к шасси, то дела могут складываться по-разному. Посмотрим, кому удастся более правильно трактовать новый регламент, а у кого это не получится. Но до первой гонки следующего сезона строить какие-либо прогнозы будет очень трудно».

Когда Сайнса-старшего спросили о трудностях, с которыми в этом году столкнулся Фернандо Алонсо, поскольку машина Aston Martin оказалась откровенно неконкурентоспособной, он ответил: «Не сомневаюсь, Фернандо рассчитывал, что команда сделает шаг вперёд, хотя ситуация ещё может в любой момент измениться, ведь в современной Формуле 1 разница между лидерами и теми, кто находится на последних местах, минимальная, поэтому любые меры (по модернизации машины) могут позволить добиться улучшений».

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