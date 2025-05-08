Олег ШАФАРЕНКО: Чтобы выходить в элиту, нужно быть профессиональными

IIHF. Олег Шафаренко

На прошлой неделе вся Украина снова впервые после очень длительного перерыва жила хоккеем. Еще бы, ведь наша национальная команда была в шаге, чтобы после 18-летнего отсутствия вернуться в элиту мирового хоккея. Выиграв три стартовых матча при одном поражении в буллитной серии от британцев, украинцы в заключительном поединке могли позволить себе не проиграть Японии в основное время. Однако самому неудобному оппоненту последнего десятилетия мы все же проиграли. И остановились в шаге от мечты. Впрочем, перед чемпионатом мира в дивизионе 1А хоккейное сообщество вообще беспокоилось, чтобы наша команда, после восьмилетнего отсутствия туда вернувшись, сходу со второго по силам эшелона мирового хоккея не выбыла.

Но аппетит приходит во время трапезы. В этом интервью Sport.ua Олег Шафаренко, отвечающий в тренерском штабе Дмитрия Христича за тактическую и физическую подготовку команды, объясняет, почему выступление команды в румынском Свинту-Георге его больше порадовало, чем огорчило.

– Олег Леонидович, если бы вам до старта сказали, что команда займет третье место, вы бы согласились?

– Конечно. Это высокое место. Мы финишировали выше тех стран, где хоккей развивается лучше, чем у нас.

– На деле же мы вполне могли финишировать даже первыми. Впрочем, снова на пути стала команда Японии. При условии, что впервые за длительное время азиаты в соперничестве с нами считались аутсайдерами.

– Я бы не сказал, что мы были фаворитами. Ведь даже проводя в преддверии чемпионата мира товарищеский поединок, когда мы были в одинаковых кондициях, наша команда создала больше моментов, но не смогла их реализовать (украинцы победили 1:0 – авт.). Этот матч показал, что мастерства нам все равно недостает. Перед заключительным матчем чемпионата мира мы всем тренерским штабом видели, что японцы два предыдущих матча перед нами сыграли заметно лучше, чем два стартовых поединка, понимали, что эта команда добавляет и перед заключительным матчем будет в максимальных кондициях. В свою очередь мы устали.

– Но японцы не были мотивированы с турнирной точки зрения…

– Есть основания предполагать, что японцев мотивировали наши соперники итальянцы. Но даже без этого мы понимали, что это чемпионат мира, и здесь ни одна команда очков не подарит. Тем более, японцы хотели реваншироваться за поражение в товарищеском матче. Специально под нас они даже выставили голкипера Оцуку, не игравшего на чемпионате, но удачно проведшего спарринг против нас накануне.

Впрочем, уверен, что все могло сложиться по-другому: игра давалась, мы повели 1:0. Надо было сыграть грамотно и не терять концентрации. Но мы пропустили голы в ситуациях, когда шайба была у нас. Не соперник что-нибудь создал, а мы пропустили контратаки. И это мне как тренеру досадно больше всего. Самое интересное, что мы предполагали такой поворот событий, разговаривали с ребятами. Второй гол соперник вообще провел после того, как наш игрок отбрасывал шайбу Захарову на пустые ворота. Мы должны были забивать, но шайба перепрыгнула Виктору через клюшку. После этого была борьба в углу, контратака и гол в наши ворота. А третью шайбу пропустили в меньшинстве. Просили нападающих не удаляться, но Андрей Денискин не выдержал и заработал глупые две минуты в зоне атаки.

Досадное поражение с учетом, что мы ехали с мыслями, чтобы не вылететь, а потеряли прекрасную возможность подняться в элитный дивизион. Думаю, мы могли победить и в первом матче команду Великобритании. Британцы на старте чемпионата еще набирали ход и у нас был шанс их переиграть. Но уступили в серии буллитов. Впрочем, и в этом поединке, и в трех последующих план тренерского штаба работал. Ребята нас слышали и все выполняли. Но на заключительный поединок нас не хватило всех – и тренеров, и игроков. Мы не дожили эту историю до конца.

– Константин Симчук в студии Суспільного сказал, что команда Японии нас переиграла, играя в тот же хоккей, что и на предыдущих чемпионатах мира. Почему уже в восьми поединках первенств планеты мы не можем справиться с этим соперником?

– На этот раз японцы играли несколько иначе. Раньше они бежали вперед, а на этот раз обыграли нас на контратаках. Мы играли первым номером, навязывали свой хоккей. Япония если и владела преимуществом, то только в первом периоде. А третий период был полностью нашим. Я даже сказал ребятам в раздевалке: «Мы думали, у вас нет сил, а вы их в третьем периоде закатали в асфальт и просто не заметили. Почему вы так не играли весь матч?»

В этом поединке проявился один из главных недостатков нашего хоккея – перечеркнуть одной игрой все то, что было сделано до этого.

Конечно, все мы умны задним умом. Если бы была возможность сыграть этот матч еще раз, возможно, мы попытались бы провести эту игру от обороны. Хотя бы начать игру таким образом. Но до того мы весь чемпионат провели, применяя высокий прессинг и на предыдущие четыре встречи нас хватило. Впрочем, это все догадки. Возможно, начни мы играть от обороны, японцы нас благодаря тому, что были более свежими, вообще смяли бы.

– По итогам матча с японцами пришлось слышать диаметрально противоположные мнения. Одни говорят, что команда вышла недостаточно настроенной, другие, в том числе я, считают, что осознание историчности момента сделало наших хоккеистов слишком скованными. Что увидели вы?

– По-моему, главная причина поражения в том, что игроки обороны не отбирали шайбу, не выполняли своих функций до конца. Мы акцентировали внимание на отборах шайбы и контратаках. Но на деле хоккеисты, за это отвечавшие, не могли подкатиться к соперникам. Потом, когда скорости выровнялись и японцы перестали бежать, как сумасшедшие, игра у нас пошла. Пол-игры соперник явно был быстрее нас. Японцы действовали лучше как команда в целом.

– На ваш взгляд, каков процент в этом поражении психологии и физической составных?

– Думаю, 50 на 50. Если мы хотим выходить в топ-дивизион, то такие команды как Япония надо побеждать. Ибо в элите на таких скоростях играют все, а в дивизионе 1А на таких оборотах как Япония играли еще только итальянцы. Остальные четыре команды были немного медленнее.

– Первый тревожный звонок для нас раздался еще до заключительного матча, когда даже в резерве не оказалось голкипера Богдана Дьяченко, героя трех предыдущих поединков. Озвучивались разные версии отсутствия Богдана – от тренерского решения и до травмы. Кому верить?

– Как тренеры в этих обстоятельствах могли не выставить Бодю? Мы планировали, что он будет играть. Но он не смог выйти на заключительную игру из-за повреждения, полученного в конце предыдущего матча с поляками. Просмотрите видео концовки этой встречи, когда команда едет поздравлять Дьяченко, а он уже вообще не улыбается, поскольку все понимает. Это просто несчастный случай.

– К 18-летнему дебютанту Александру Левшину у вас есть претензии?

– Вообще никаких. Саша сыграл хорошо, к нему вопросов нет. Левшин не раз спасал команду, не боялся играть и это самое главное. Кто-то говорит, что отдельные шайбы в ворота Александра были необязательными. Но посмотрите моменты, когда он спасал команду, вспомните, как он отразил почти безнадежную шайбу в начале игры, как отразил плечом бросок под перекладину. Не факт, что другие голкиперы эти броски бы взяли.

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– Большинство специалистов и болельщиков едины во мнении, что весь чемпионат на одном высоком уровне у нас отыграло только первое звено (Мережко – Сысак, Денискин – Захаров – Бородай). Согласны?

– Конечно. Если бы представители других пятерок сыграли солиднее, то, пожалуй, и результат был бы другим. Но имеем, что имеем. Не могу упрекнуть ни одного игрока в том, что он не выложился или сыграл плохо. Хорошо сыграли все. Другое дело, что некоторые могли еще лучше. На таких скоростях и с таким желанием мы не играли слишком давно. У нас все получилось, поскольку в команде не было хоккеистов, которые бы ставили свои интересы выше командных, не было людей, которые не уважают тренерский штаб. Хоккеисты и тренеры были одним целым. Именно благодаря этому мы прыгнули выше головы.

А что касается первого звена, то я рад за каждого из ее представителей, в том числе Дениса Бородая и Виктора Захарова, которые выступают под моим руководством в «Соколе». Мы все понимали, что у этих ребят есть потенциал. Наконец-то они его реализовали.

Так же я доволен Денискиным. Андрей сыграл очень сильно, стал лучшим бомбардиром чемпионата, очень помог команде. Да, без необязательных удалений не обошлось, но в целом наши профилактические меры – мы не вызвали Андрея на предыдущие сборы по итогам олимпийской квалификации в Риге – подействовали. Мы увидели того Денискина, на которого рассчитывали.

– На протяжении чемпионата мира хватало критики в адрес нашего капитана Игоря Мережко, который в этот раз действовал не столь результативно, как обычно. Тренерский штаб его действиями доволен?

– Доволен на 100%. Это был очень сильный чемпионат в исполнении Игоря. Да, люди привыкли, что Мережко много забивает и отдает. Но это был другой дивизион. Всех защитников мы попросили играть в первую очередь на оборону. С этими функциями, с началом атаки Игорь справился отлично. Он сражался, играл в тело, держал всю команду в фокусе и в тонусе. Да, до первого места нам немного не хватило, но к Игорю вопросов нет точно. Сейчас могу сказать, что для первого места нам не хватило одного гола защитников и нескольких голов в большинстве.

– Большинство – это самая болезненная для нашей команды тема. Статистика ужасает: ни одного гола из 17-ти большинств, два из которых – в формате 5х3…

– Мы не хотели менять те бригады большинства, которые срабатывали раньше. Не хотели их менять и потому, что сочетания были наиграны. Мы два года работаем вместе и постоянно использовали одни и те же бригады большинства. Но практика показала, что на уровне дивизиона 1А все следует делать точнее и быстрее. Если ты хочешь забивать, нужно играть с полной концентрацией и готовностью. Больше всего нас огорчила первая бригада большинства. Вторая играла меньше. На уровне дивизиона 1В эти бригады выглядели великолепно. Здесь игроки соперника все ловили на себя. В дивизионе 1А всегда на линии броска возникает чужой игрок. Чтобы переигрывать оппонентов, нужно отрабатывать игру в неравных составах до автоматизма.

– На этом чемпионате мира лишь одной шайбой отличился Александр Пересунько. Да и то не из игры, а победным броском в послематчевой серии с итальянцами.

– Конечно, все мы ожидали, что Саша отличится более высокой результативностью. Но он наелся хоккеем после изнурительного сезона в Словакии. Ему явно не хватило привычного фокуса, желания, жажды до голов. Кроме того, сказался контраст между теми скоростями, на которых Саша играет во втором словацком дивизионе и на этом чемпионате мира.

– Так же больше голов ожидалось и от Даниила Трахта.

– Причины, почему не все удалось, я озвучил Данилу лично. Этот сезон он провел в финской молодежной лиге против ребят 2007 года. Если бы Трахт отыграл год хотя бы во втором дивизионе взрослого чемпионата Финляндии, это был бы другой хоккеист. Насколько мне известно, в следующем сезоне «Лукко» отдаст Данила во вторую по силам лигу финского чемпионата. Пересунько вместе с «Пряшевом» выходит в словацкую Экстралигу. То есть, оба наших нападающих будут выступать на более высоком уровне. У меня есть все основания говорить, что ровно через год мы увидим совсем других игроков.

– Для еще одного нападающего Иллариона Куприянова этот чемпионат мира был первым на взрослом уровне. Как охарактеризуете его игру?

– Претензий к нему у меня нет. Но он еще молодой парень, для него игра на этом уровне поначалу была немного быстрая.

– Если бы у вас была возможность вернуться к моменту, когда определялись с составом на чемпионат мира, решения могли бы быть другими?

– Могли. Но что теперь об этом говорить? Могу сказать, что нас усилили бы некоторые хоккеисты, которые не смогли прибыть на заключительные сборы. Скажем, Артур Чолач, игравший за океаном плей-офф. Еще один защитник Денис Матусевич не смог помочь команде из-за повреждения. Также намеревались посмотреть Ивана Кородюка (выступает за университет «Боулинг Грин Стейт» в NCAA – авт.).

– Руководство Федерации хоккея Украины выступление команды уже успело оценить?

– Такого разговора еще не было, но, думаю, оценка будет положительной. Украина была представлена очень достойно. Да, пока мы не вышли в элиту, но это не повод для печали. Должны становиться более быстрыми и сильными. Во всех аспектах – спортивном и организационном. Ровно год назад, когда мы с вами общались после победы на чемпионате мира в дивизионе 1В, я выразил пожелание, чтобы нам заранее организовали календарь товарищеских матчей, в удобные для нас сроки. Прошел год и могу сказать, что пожелание так пожеланием осталось. С поляками мы сыграли два спарринга, приняв условия оппонентов, играли в удобное для них время. Мы не были готовы играть вообще. Часть игроков у нас только завершила плей-офф. Эти поединки мы проводили под погрузкой, с крепатурой. Спарринги нам нужны были позже. Лишь товарищеский матч с японцами мы провели в удобные для нас сроки.

В идеале нам нужно четыре-пять товарищеских поединков, в наши даты, с сильными командами калибра Италии, Австрии или Франции. Только тогда подготовка к чемпионату мира будет действительно качественной. В этом году в аспекте спаррингов мы работу снова провалили. Чтобы эта история не повторилась, план подготовки на следующий сезон нужно расписывать уже сейчас. Так, как это делают все наши соперники по дивизиону 1А. Чтобы побеждать здесь и выходить в элиту, нужно быть более профессиональными.

Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины

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