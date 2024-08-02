Шакур СТИВЕНСОН: «Я равнялся на Ломаченко, но он разочаровал меня»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) высказался о возможности проведения поединка против обладателя титула IBF в его дивизионе Василия Ломаченко (18-3, 12 KO).

«Думаю, что у нас было время для того, чтобы наши пути пересеклись. Я всегда говорил, что Василий Ломаченко – чертовски хороший боец. Я равнялся на него в начале карьеры. Я смотрел много его записей, фильмом о нем, учился у него. Но он разочаровал меня многими шагами, которые сделал с тех пор. Кажется, что он не хочет, чтобы наш бой состоялся», – сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что Ломаченко не хочет драться до конца года.

sport.ua