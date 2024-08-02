Оливер Берман: Антонелли заслуживает место в Формуле 1

В 2025 году Оливер Берман проведёт полный сезон в Формуле 1 в составе Haas. Высока вероятность, что его напарник по команде Prema в Формуле 2 Андера Кими Антонелли тоже дебютирует в следующем сезоне. Оливер считает, что 17-летний итальянец заслуживает место в Формуле 1.

Оливер Берман: «Мы с ним всегда выступали вместе и переходили из одной гоночной серии в другую примерно в одно и то же время. Давно знаю Кими – мы вместе выступали в Формуле 4, много работали на симуляторе, а теперь напарники в Формуле 2.

Надеюсь, он перейдёт в Формулу 1, поскольку он этого заслуживает. Надеюсь, однажды мы с Кими будем бороться за титул. По крайне мере, мы оба к этому стремимся.

Конечно, я хочу стать чемпионом мира и мечтаю сделать это в составе Ferrari. Они поддерживают меня с 2021 года, и довольно рано увидели мой потенциал. В Ferrari поверили меня и посадили за руль на этапе в Джидде, хотя для них это был большой риск.

Команда верит в меня и в мои способности. Однажды я хочу выиграть титул и сделать это вместе с Ferrari».

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