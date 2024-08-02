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Футбол

Будущий соперник Динамо в ЛЧ продлил контракт с главным тренером

Ещё на один год

Будущий соперник Динамо в ЛЧ продлил контракт с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Рейнджерс" объявил о продлении контракта с наставником команды Филиппом Клеманом.

    Новый контракт 50-летнего специалиста с шотландским клубом рассчитан до лета 2028 года.

    Клеман возглавил "Рейнджерс" в октябре 2023 года, и с того времени завоевал со "светло-синими" кубок шотландской лиги.

    Ранее бельгиец работал в "Монако", "Брюгге" и "Генке".

    Напомним, что "Рейнджерс" является будущим соперником киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Матчи между командами состоятся 6/7 и 13 августа.

    www.ua-football.com

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