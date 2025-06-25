Команды играли не в полную силу. Итоговая развязка группы F Клубного чемпионата мира

В группе F закончились последние матчи и определились итоговые места команд.
"Боруссия Д" принимала аутсайдера группы "Ульсан ХД". Немецкому клубу хватило одного гола Свенссона для победы, хотя моментов у дортмундцев было множество.
В параллельном матче между "Флуминенсе" и "Мамелоди" голов не было.
По итогу, "Боруссия Д" заняла первое место в группе Fм попадёт на второе место группы E. Бразильский "Флуминенсе" второй и сразится с победителем той же группы.
Итоговая таблица:
1
"Боруссия" 3 2 1 0 5-3 7 2
Флуминенсе 3 1 2 0 4-2 5 3
Мамелоди Сандаунс 3 1 1 1 4-4 4 4
Ульсан ХД 3 0 0 3 2-6 0
Своих соперников команды узнают в матчах в 04:00 по киевскому времени.