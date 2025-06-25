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Футбол

Команды играли не в полную силу. Итоговая развязка группы F Клубного чемпионата мира

Команды играли не в полную силу. Итоговая развязка группы F Клубного чемпионата мира

    • В группе F закончились последние матчи и определились итоговые места команд.

    "Боруссия Д" принимала аутсайдера группы "Ульсан ХД". Немецкому клубу хватило одного гола Свенссона для победы, хотя моментов у дортмундцев было множество.

    В параллельном матче между "Флуминенсе" и "Мамелоди" голов не было.

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    • По итогу, "Боруссия Д" заняла первое место в группе Fм попадёт на второе место группы E. Бразильский "Флуминенсе" второй и сразится с победителем той же группы.

    Итоговая таблица:

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    Команды играли не в полную силу. Итоговая развязка группы F Клубного чемпионата мира

    "Боруссия" 3 2 1 0 5-3 7 2

    Команды играли не в полную силу. Итоговая развязка группы F Клубного чемпионата мира

    Флуминенсе 3 1 2 0 4-2 5 3

    Команды играли не в полную силу. Итоговая развязка группы F Клубного чемпионата мира

    Мамелоди Сандаунс 3 1 1 1 4-4 4 4

    Команды играли не в полную силу. Итоговая развязка группы F Клубного чемпионата мира

    Ульсан ХД 3 0 0 3 2-6 0

    Своих соперников команды узнают в матчах в 04:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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