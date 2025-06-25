Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк объявил о прекращении сотрудничества с украинским боксером Александром Усиком.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, который работает с Даниелем Дюбуа, объяснил, почему Усик прекратил сотрудничество с Красюком.

«Все детали мне не известны, но я знаю, что это произошло не просто так. Этот процесс длился уже несколько недель. Усик сейчас продолжает тренироваться. Сейчас Усика волнует только подготовка к реваншу, ничем другим он больше не занимается», – сказал Уоррен.

sport.ua