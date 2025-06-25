Истборн. Эванс победил 13-ю ракетку мира во втором круге, Фритц и Фонсека не успели доиграть свой поединок

Результаты третьего игрового дня на турнире АТР 250 в Истборне
Истборн, Великобритания • 23-28 июня • трава • €783,690
Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 1) – Жуан Фонсека (Бразилия) 6:3, 6:7(5) отложен из-за темноты
Маркос Гирон (США) – Джейкоб Фернли (Великобритания) 6:3, 6:1
Якуб Меншик (Чехия, 3) – Райли Опелка (США, PR) 7:5, 6:3
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 6) – Джеймс Дакворт (Австралия, Q) 6:7(3), 6:3, 6:4
Билли Харрис (Великобритания, LL) – Маттиа Беллуччи (Италия, Q) 6:3, 6:4
Дженсон Бруксби (США, LL) – Нуну Боржеш (Португалия, 8) 6:4, 6:4
Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) – Томми Пол (США, 2) 6:4, 3:6, 6:3