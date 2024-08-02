Вашингтон. Анисимова обыграла седьмую сеяную, Радукану и Бадоса встретятся в четвертьфинале

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 500 в США

Вашингтон, США • 29 июля – 4 августа • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Камилла Рахимова (-, Q) 7:5, 4:6, 6:4

Виктория Азаренко (-, 5) – Ван Яфань (Китай) 6:1, 6:7(5), 6:3

Робин Монтгомери (США, WC) – Онс Жабер (Тунис, 4) отказ

Мари Боузкова (Чехия) – Тэйлор Таунсенд (США, Alt) 7:5, 7:6(8)

Эмма Радукану (Великобритания, WC) – Пэйтон Стёрнс (США) 7:6(6), 6:2

Паула Бадоса (Испания, WC) – Людмила Самсонова (-, 3) 6:2 (отказ)

Аманда Анисимова (США, Q) – Анастасия Павлюченкова (-, 7) 6:1, 6:7(4), 6:4

Кэролайн Доулхайд (США) – Дарья Касаткина (-, 2) 2:6, 7:5, 6:0

Аманда Анисимова (№176 WTA) одержала третью победу над соперницей из топ-50 в этом году. Отметим, что в январе американка уже обыгрывала Павлюченкову на турнире WTA 250 в Окленде. В своём первом четвертьфинале за два последних года Анисимова сыграет против соотечественницы Кэролайн Доулхайд

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