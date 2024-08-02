Эдди Джордан: В Audi допускают фундаментальную ошибку

В 2026 году Audi выставит на старт собственную команду Формулы 1, которая создаётся на базе Sauber. Эдди Джордан, бывший владелец одноимённой команды, считает, что немецкий автопроизводитель допускает фундаментальную ошибку, которая не позволит добиться успеха.

В подкасте Formula For Success Джордан называет решение оставить базу команды и производство гоночных машин в Швейцарии в корне неверным: «У меня есть большой вопрос к Audi. Алан Макниш мой хороший друг, и я желаю ему успеха, но он взял на себя слишком трудную задачу.

Решение строить машину в Швейцарии, с немецкими специалистами и немецким производством. О чём они только думают? Когда в последний раз швейцарская или немецкая команда выигрывала титул? Мы все видели пример Toyota. Они пошли точно по такому пути, по которому сейчас идут в Audi, и это не сработало.

Нет лучшего места для создания гоночной машины, чем Великобритания, особенно Нортгемптоншир и Оксфордшир. У людей в этих районах огромный гоночный опыт, и они все заряжены на победу.

Когда вы создаёте машину в Швейцарии, то заказываете отдельные детали у местных поставщиков. Они отвечают, что заказ будет выполнен через четыре дня, четыре недели или четыре месяца, и вы ничего не можете с этим поделать.

В Великобритании же огромное количество поставщиков, и если один из них не справляется с заказом, вы передаёте заказ другому. И они будут работать днём и ночью, чтобы его выполнить. Это философия гоночной культуры того региона. Я думаю, что в Audi допускают фундаментальную ошибку».

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