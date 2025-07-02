40-я ракетка мира Габриэль Диалло: “Я одинаково горжусь тем, что я украинец и гвинеец, и с гордостью представляю флаг Канады”

Канадский теннисист Габриэль Диалло, имеющий украинские корни, рассказал о своих родителях и чертах характера, которые унаследовал от них



Габриэль Диалло родился в Монреале в семье отца-гвинейца и матери-украинки. Родители познакомились в Москве в конце 1970-х, когда учились там, а в середине 1990-х переехали в Канаду после распада Советского Союза.

Мама Габриэля была профессиональной гандболисткой, и, по словам теннисиста, он унаследовал черты обоих родителей. На шее он носит ожерелье с кольцом – это фамильная реликвия по материнской линии, передаваемая из поколения в поколение. Он надеется однажды передать ее своим детям.

“Характер и соревновательность у меня, думаю, от мамы – она играла в гандбол на очень высоком уровне. Да и вообще она огненный человек”, – говорит Диалло.

“Возможно, вне спорта у нее даже слишком много характера и вот тут на помощь пришел папа. Думаю, он и добавил мне немного уравновешенности. Так что я чувствую в себе частичку обоих родителей”.

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“Но в детстве иногда было непросто: ты не на сто процентов один, но и не на сто процентов другой. Я помню, как это порой сбивало с толку. Но со временем я научился принимать свои корни и происхождение. Я одинаково горжусь тем, что я украинец и гвинеец, и с гордостью представляю флаг Канады”.

Сегодня, во втором круге Уимблдона 23-летний Габриэль Диалло, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, сыграет против 5-й ракетки мира Тэйлор Фритца. В этом сезоне канадский теннисист выиграл 28 матчей из 46 сыгранных, дошел до четвертьфинала на “Мастерсе” в Мадриде и выиграл дебютный титул АТР на травяном турнире в Хертогенбосе.



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