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Футбол

Брентфорд – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Брентфорд - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги встретятся соседи по турнирной таблице. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Астон Виллу". "Пчелы" попытаются наконец добыть долгожданную домашнюю победу, тогда как подопечные Унаи Эмери в свою очередь постараются получить положительный результат на выезде.

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    • Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 8 марта.

    Брентфорд - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    2.25 3.75 3.05 Узнать больше

    Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Брентфорд - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Брентфорд - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Брентфорд - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Брентфорд - Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу Брентфорд – Астон Вілла Смотреть трансляцию

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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