Флик – о матче с Жироной: это матч высшего уровня, уровня Лиги чемпионов

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Сегодня в рамках 5-го тура Ла Лиги пройдет матч "Жирона" – "Барселона".

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал о том, как команда подходит к игре.

"Как я всегда говорю, мы выиграли четыре матча подряд и нужно продолжать в том же духе. Я знаю, что будет сложно, потому что "Жирона" действительно хорошая команда.

В прошлом сезоне я много смотрел на игры "Жироны", и меня поразило то, что делал тренер и как реагировали игроки. Но мы знаем, как играть, и я уверен, что игроки покажут нужный уровень.

Это матч высшего уровня, уровня Лиги чемпионов, и мы играем на выезде. Но мы уверены в себе, потому что у нас есть качество. Нужно выложиться полностью. Важно, чтобы все наши игроки показали лучший результат", — сказал Флик.