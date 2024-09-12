Захареев – лучший боксер. Украинцы отлично выступили в Польше и Румынии

Федерация бокса Украины

Украинские боксеры успешно выступили на международных турнирах в Польше и Румынии.

🏆 Женская команда Украины заняла первое общекомандное место на турнире в Гливице (Польша):

🥇 Золото: Дарья-Ольга Гутарина (52 кг), Наталья Меринова (66 кг), Ирина Луцак (81 кг)

🥈 Серебро: София Турбинина (48 кг), Карине Айрапетян (81 кг)

🥉 Бронза: Ярослава Маринчук (50 кг), Ангелина Лахно (57 кг), Татьяна Довгаль (60 кг), Анастасия Саранюк (70 кг), Раиса Пискун (75 кг)

🏆 Мужская сборная Украины стала второй на турнире в Ясы (Румыния), а Юрий Захареев был признан лучшим боксером соревнований.

🥇 Золото: Юрий Захареев (71 кг), Джамал Кулиев (75 кг), Ашот Кочарян (86 кг)

🥈 Серебро: Никон Напрасников (48 кг), Владислав Стась (57 кг), Максим Власюк (60 кг), Даниил Заморило (63,5 кг), Матвей Ражба (80 кг), Василий Ткачук (+92 кг)

🥉 Бронза: Максим Рудык (54 кг), Дмитрий Колесниченко (54 кг), Денис Роздольский (57 кг), Данило Лозан (67 кг)

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