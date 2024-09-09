Сайнс может сесть за руль Williams на тестах в Абу-Даби?

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, попытается договориться с Ferrari, чтобы на тестах, которые пройдут в Абу-Даби после завершения сезона, Карлос Сайнс получил возможность пилотировать машину британской команды.

Сайнс подписал с Williams долгосрочный контракт, поскольку ещё в начале года стало известно, что в 2025-м его место в Ferrari займёт Льюис Хэмилтон. Разумеется, первой гонкой, когда он будет напарником Алекса Элбона, станет Гран При Австралии, с которого 16 марта начнётся следующий сезон, однако Ваулз надеется, что Карлос сможет присоединиться к его команде несколько раньше.

«Нам ещё нужно обо всём договориться с Ferrari, ведь его контракт действует до конца 2024 года, – заявил Ваулз. – Однако я надеюсь увидеть Карлоса за рулём нашей машины в Абу-Даби».

Примеры подобной практики в Формуле 1 уже были, в частности, в Ferrari в конце 2018 года разрешили Кими Райкконену поработать на тестах за рулём машины Sauber, ведь у него уже был подписан контракт со швейцарской командой на следующий сезон.

Когда Ваулза спросили, вырастет ли коммерческая ценность Williams с приходом столь популярного гонщика, как Карлос Сайнс, то ответ был таким: «Реальные экономические преимущества всем командам Формулы 1 обеспечивают только результаты.

Если вам удаётся повысить скорость машины, или если вашим гонщикам удаётся показывать высокие результаты за рулём такой машины, или если они эффективно подгоняют друг друга на трассе, то именно это обеспечивает вам определённую позицию в чемпионате, а в итоге и доходы от спонсоров.

Есть такой секрет успеха в Формуле 1: командой надо управлять, словно это стартап в бизнесе. Вы должны вкладывать имеющиеся финансовые ресурсы в гонщиков, понимая, что это станет залогом прогресса команды. Это не значит, что вы получите немедленную отдачу, и уже в тот же вечер вам кто-нибудь позвонит и предложит 20 миллионов. Это не так работает, но всё это составляющие процесса движения вперёд.

Могу сказать, что у нас есть спонсоры, и с ними мы ведём переговоры в течение шести месяцев, и для них подписание контракта с Карлосом может стать дополнительным фактором, который подтолкнёт их к принятию решения».

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