Список лучших бомбардиров НХЛ на 7 декабря: Капризов единолично вышел на первое место

Кирилл Капризов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавил гонку бомбардиров в НХЛ.

Капризов забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в матче «Миннесоты» с «Анахаймом» (5:1) 7 декабря. Теперь на его счету 42 (17+25) очка в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров.

Второе место теперь занимает форвард «Каролины» Мартин Нечас, в активе которого 41 (14+27). Третьим с 40 очками идет нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (9+31).

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