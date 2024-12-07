WEC: Формат квалификации в Ле-Мане изменён

Французский автоклуб ACO, организатор марафона «24 часа Ле-Мана», объявил об изменении формата квалификации: в июне 2025 года он будет опробован впервые.

При новой системе будет иначе проводиться финал квалификации, так называемый «Гиперпоул», который будет поделён на две части, и при этом в нём примет участие большее число машин. Если раньше в финал проходили по 8 машин каждой категории, то теперь их будет по 12 в «младших» классах и 15 в Hypercar.

В среду, 11 июня, команды, соревнующиеся в классах LMP2 и LMGT3, проведут 30-минутную квалификацию. 12 лучших экипажей в каждом классе продолжат борьбу в Гиперпоуле, который пройдёт на следующий день – тогда и определится стартовое поле в LMP2 и LMGT3.

В среду вскоре после квалификации в первых двух классах на трассу выйдут гиперкары, и 15 самых быстрых экипажей проходят в Гиперпоул. Эта сессия пройдёт в четверг, 12 июня, и будет в свою очередь поделена на две части: в первой, 20-минутной, участвуют все 15 спортпрототипов категории Hypercar, а затем 10 лучших экипажей продолжат борьбу за поул во второй, финальной 15-минутной сессии.

На основании её результатов определится победитель квалификации и расположение спортпрототипов в первых рядах стартового поля. Такой формат квалификации будет применяться только в Ле-Мане, а на остальных этапах WEC он останется прежним.

Приём заявок на участие в супермарафоне в Ле-Мане следующего года открыт с четверга.

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