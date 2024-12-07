Тиафо победил третью ракетку мира Алькараса на домашнем выставочном турнире



18-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо стал победителем выставочного турнира Charlotte Invitational в Шарлотте (США). В единственном матче он обыграл третью ракетку мира, четырёхкратного чемпиона турниров Grand Slam испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 6:1, 11-9.

Напомним, что в среду, 4 декабря, Алькарас одержал победу над американцем Беном Шелтоном на выставочном турнире The Garden Cup в Нью-Йорке, который также состоял из одного матча.

Также на турнире Шарлотте состоялся женский поединок, в котором американка Мэдисон Кис победила свою соотечественницу Слоан Стивенс – 7:5, 6:3.

btu.org.ua