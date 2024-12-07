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Футбол

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пеп Гвардиола и его команда идут на поправку

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • После затяжных серий неудач иногда хватает одного удачного результата для того, чтобы полностью от этого оправиться. Посреди недели "горожане" наконец победили и теперь могут отталкиваться от того матча против "Ноттингем Форест".

    Соперник выглядит не очень грозно, в этом сезоне подопечные Гласнера не впечатляют, поэтому есть все шансы превратить одну победу в серию из двух.

    Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига. 15-й тур.

    7 декабря. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"

    Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Кристал Пэлас” — “Манчестер Сити” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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