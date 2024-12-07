Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пеп Гвардиола и его команда идут на поправку

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После затяжных серий неудач иногда хватает одного удачного результата для того, чтобы полностью от этого оправиться. Посреди недели "горожане" наконец победили и теперь могут отталкиваться от того матча против "Ноттингем Форест".

Соперник выглядит не очень грозно, в этом сезоне подопечные Гласнера не впечатляют, поэтому есть все шансы превратить одну победу в серию из двух.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 декабря.

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Английская Премьер-лига. 15-й тур.

7 декабря. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча “Кристал Пэлас” — “Манчестер Сити” Смотреть трансляцию

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