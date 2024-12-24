Бывший чемпион мира призвал Усика завершить карьеру и пояснил почему

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе латвиец Майрис Бриедис призвал Александра Усика завершить карьеру после его победы в реванше над Тайсоном Фьюри:

«Я думаю, что Усик закончит. Я бы на его месте так сделал. Почему? Потому что уйти красиво надо уметь.

Он денег заработал и больше не заработает ни с кем, он снял все сливки, которые возможны были в крузерах, благодаря Суперсерии. Благодаря Англии, английским боксёрам он забрал всё, что можно было забрать».

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде одержал победу над Фьюри единогласным решением судей: 116–112, 116–112, 116–112. Для Александра это вторая победа над Тайсоном за год – в мае украинец также побил британца.

sport.ua