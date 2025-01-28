Кучеров и Василевский попали в первую символическую сборную «Тампы» в XXI веке

Никита Кучеров и Андрей Василевский. Фото Global Look Press

НХЛ представила символическую сборную «Тампы» в XXI веке.

В первую команду лучших игроков «Лайтнинг» за последние 25 лет попали вратарь Андрей Василевский, защитники Дэн Бойл, Виктор Хедман и нападающие Никита Кучеров, Мартин Сан-Луи и Стивен Стэмкос.

Во вторую команда вошли вратарь Бен Бишоп, защитники Павел Кубина, Райан Макдона и нападающие Венсан Лекавалье, Брэйден Пойнт и Брэд Ричардс.

«Тампа» выигрывала Кубок Стэнли трижды — в 2004, 2020 и 2021 годах.

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