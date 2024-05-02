Себастьян Феттель проедет за рулём McLaren Сенны в Имоле

Сегодня в Имоле проходят мероприятия, посвящённые тридцатой годовщине со дня гибели Айртона Сенны и Роланда Ратценберга во время Гран При Сан-Марино 1994 года.

Почтят память трёхкратного чемпиона мира и на предстоящем Гран При Эмилии-Романьи. За несколько часов до старта гонки Себастьян Феттель проедет несколько кругов по трассе в Имоле за рулём McLaren MP4/8 Айртона Сенны. На этой машине бразилец провёл свой последний полный сезон в Формуле 1 в 1993 году.

Себастьян Феттель: «Айртон Сенна не просто гонщик, которого я высоко ценил благодаря тому, что он был одним из лучших в истории, но ещё он был человеком с большим сердцем. Прошло 30 лет с его смертельной аварии, и я хочу отдать должное Айртону.

Я приеду в Имолу на Гран При, чтобы сесть за руль его McLaren MP4/8. Надеюсь увидеться с вами в воскресенье 19 мая».

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