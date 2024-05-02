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Футбол

Рома встретится с Байером, Марсель примет Аталанту: расписание матчей Лиги Европы

Аталанту: расписание матчей Лиги Европы

В четверг, 2 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024.

Итальянская Рома будет принимать леверкузенский Байер, а другая итальянская команда Аталанта сразится за путевку в финал с французским Марселем.

Расписание первых матчей 1/2 финала

  • 22:00*. Марсель — Аталанта
  • 22:00. Рома — Байер

    • — Начало встреч по киевскому времени

    Ответные матчи состоятся через неделю, 9 мая.

    Параллельно будут сыграны еще противостояния на стадии полуфинала Лиги конференций.

    Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в ирландском Дублине (стадион «Авива»).

    Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов&nbsp ;Боруссия с голом Фуллькруга одолела ПСЖ, а мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией. 

    champion.com.ua

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