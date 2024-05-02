Рома встретится с Байером, Марсель примет Аталанту: расписание матчей Лиги Европы

В четверг, 2 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024.

Итальянская Рома будет принимать леверкузенский Байер, а другая итальянская команда Аталанта сразится за путевку в финал с французским Марселем.

Расписание первых матчей 1/2 финала

22:00*. Марсель — Аталанта

22:00. Рома — Байер

* — Начало встреч по киевскому времени

Ответные матчи состоятся через неделю, 9 мая.

Параллельно будут сыграны еще противостояния на стадии полуфинала Лиги конференций.

Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 запланирован на 22 мая в ирландском Дублине (стадион «Авива»).

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов ;Боруссия с голом Фуллькруга одолела ПСЖ, а мадридский Реал с украинцем Андреем Луниным в воротах расписал боевую ничью с мюнхенской Баварией.

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