US Open. Швёнтек уверенно обыграла “нейтральную” Александрову и вышла в четвертьфинал

Ига Швёнтек выиграла матч четвертого круга на Открытом чемпионате США
Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Швёнтек (Польша, 2) – Екатерина Александрова (-, 13) 6:3, 6:1
Польская теннисистка одержала пятую победу в семи матчах против Александровой, в том числе вторую в сезоне. В июне они встречались на травяном турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге.
Швёнтек третий раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open и в целом 13-й раз на соревнованиях Grand Slam. Напомним, что в 2022 году полька стала чемпионкой на турнире в Нью-Йорке.
В возрасте 24 лет Ига стала самой юной теннисисткой с 2005 года, которая дошла до четвертьфинала на всех четырех “мэйджорах” в одном сезоне.
Следующая соперница польки определится в матче Аманда Анисимова (США, 8) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 18).
