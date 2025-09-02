US Open. Швёнтек уверенно обыграла “нейтральную” Александрову и вышла в четвертьфинал

Ига Швёнтек выиграла матч четвертого круга на Открытом чемпионате США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Екатерина Александрова (-, 13) 6:3, 6:1

Польская теннисистка одержала пятую победу в семи матчах против Александровой, в том числе вторую в сезоне. В июне они встречались на травяном турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге.

Швёнтек третий раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open и в целом 13-й раз на соревнованиях Grand Slam. Напомним, что в 2022 году полька стала чемпионкой на турнире в Нью-Йорке.

В возрасте 24 лет Ига стала самой юной теннисисткой с 2005 года, которая дошла до четвертьфинала на всех четырех “мэйджорах” в одном сезоне.

Следующая соперница польки определится в матче Аманда Анисимова (США, 8) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 18).

Фото: Getty Images.

