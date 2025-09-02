Тоттенхэм арендовал нападающего ПСЖ

"Тоттенхэм" объявил о подписании французского нападающего Рэндаля Коло Муани. 26-летний футболист переходит из "Пари Сен-Жермен" на правах сезонной аренды.

Соглашение вступит в силу после получения игроком международного разрешения и рабочей визы.

"Я очень счастлив и горжусь тем, что попал в такой замечательный клуб. Не могу дождаться, чтобы познакомиться с командой, болельщиками и выйти на поле.

Я знаю, чего от меня ожидает тренер. Я отдам все для этой команды", – сказал футболист.