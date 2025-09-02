Connect with us
Тоттенхэм арендовал нападающего ПСЖ

    • "Тоттенхэм" объявил о подписании французского нападающего Рэндаля Коло Муани. 26-летний футболист переходит из "Пари Сен-Жермен" на правах сезонной аренды.

    Соглашение вступит в силу после получения игроком международного разрешения и рабочей визы.

    "Я очень счастлив и горжусь тем, что попал в такой замечательный клуб. Не могу дождаться, чтобы познакомиться с командой, болельщиками и выйти на поле.

    Я знаю, чего от меня ожидает тренер. Я отдам все для этой команды", – сказал футболист.

    Рандаль в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

