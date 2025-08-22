«Кому-то это еще интересно?». Промоутер Фьюри высказался о бое с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри, все еще не исключает возможность проведения поединка против Энтони Джошуа.

«Разговоры идут постоянно про бой Джошуа и Фьюри. Постоянно спрашивают, когда они уже выйдут в ринг. Уже слишком поздно и никому не нужно? Я так не думаю. Мне кажется, это все еще интересно для болельщиков».

«Если Тайсон вернется в ринг, то я вижу, что бой может состояться. Хотя Джошуа сейчас нацелен на поединок с Джейком Полом», – сказал Уоррен.

Фьюри объявил о завершении карьеры после поражений от Александра Усика, но постоянно намекает на возможность вернуться.

Итаума не будет драться с Джошуа и Фьюри. Известна причина

sport.ua