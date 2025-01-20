Хэйни признался, кто дал ему самый тяжелый бой: Ломаченко или Райан Гарсия?

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко и Девин Хейни

Бывший чемпион мира Девин Хейни назвал самого тяжелого соперника в карьере. Хейни выделил украинского боксера Василия Ломаченко.

«Чем лучше мой соперник, тем лучше я, ведь так можно больше развиваться. Вы это видели на примере моего поединка против Василия Ломаченко – будущего члена Зала славы бокса. С Ломой у меня был самый тяжелый бой. У Василия было много качеств и большой опыт, именно это сделало меня лучшим боксером», – сказал Хейни.

В 2023 году Девин Хейни единогласным решением судей победил Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

sport.ua