Серия А. Интер не отпускает Наполи, Лацио не пропускает вперед Ювентус

Победа Марко Барони над предыдущей командой

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Серия А. 21-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" – "Лацио" 0:3

Голы: Жиго 2, Диа 21, Дзакканьи 58

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа (Фараони 73), Давидович (Ливраменто 46), Коппола, Брадарич, Гиларди, Дуда, Сердар, Суслов (Кастанос 65), Сарр (Белахьян 73), Тенгстедт (Лазович 65)

"Лацио": Проведель, Хюсай, Жиго (А. Романьоли 66), Хила, Тавареш (Лука Пеллегрини 73), Гендузи, Ровелла (Кастровилли 85), Исаксен (Педро 66), Диа, Дзакканьи (Деле-Баширу 66), Кастельянос

Предупреждения: Давидович 26, Коппола 49, Брадарич 49, Гиларди 77, Дуда 78 – Жиго 14, Тавареш 72

Удаление: Дуда 89 (Э, вторая желтая)

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

"Лацио" переживает непростой период. К матчу в Вероне подходил с тремя без побед в лиге подряд, с одной победой в пяти матчах лиги, с двумя в семи. Он чувствовал себя неудобно, чувствовал, что в кризисе. После победы "Ювентуса" в субботу даже потерял четвертое место. Но сумел ответить. Марко Барони не заметил команду, из которой он и переехал к "орлам".

"Верона" проиграла два из пяти предыдущих матчей, также выиграв два. Причем за это время побеждала "Болонью" в гостях, проигрывала "Милану" дома лишь со счетом 1:0. Ожидалось, что в этом домашнем матче она окажет серьезное сопротивление. Но получилось на удивление легко для "Лацио". Его легчайшая победа за последний месяц.

Менее двух минут понадобилось для гола. В розыгрыше углового Тавареш перехватил, Дзакканьи подхватил и навесил на голову центральному защитнику Жиго. Сразу же Проведель предотвратил ничью, отбив попытку Тенгстедта подсечь над ним. Далее игра была довольно скучной. Но вдруг Гендузи отправил на Диа, тот избавился от трех защитников и пробил низом.

Еще и Кастельянос пробивал неточно, Монтипо отбил удар Исаксена в ближнем углу. Хотя в концовке первого тайма "Верона" проснулась, начала давить. Сердар замкнул головой в перекладину. Второй тайм также хозяева начали давлением. Но Диа перехватил пас вратарю и выложил Дзакканьи. Тот забил и не праздновал, как бывший игрок "Вероны".

Проведель отбивал удар Брадарича, но никаких признаков камбека не наблюдалось. Тем более – после удаления Дуды.

"Лациале" возвращаются на четвертое место, опережая "Ювентус" при равенстве матчей. Даже до третьего, до "Аталанты", всего четыре очка. "Верона" же опускается в зону вылета.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Эмполи" 3:1

Голы: Лаутаро Мартинес 55, Думфриз 79, М. Тюрам 89 – С. Эспозито 84

"Интер": Зоммер, Павар (Дармиан 85), Де Фрай, Аугусто, Думфриз, Асллани, Барелла, Зелински (Мхитарян 69), Димарко (А. Бастони 77), Тареми (М. Тюрам 69), Лаутаро Мартинес (Арнаутович 78)

"Эмполи": Д. Васкес, Де Шильо (Гогличидзе 66), Исмаили, Вити, Гьяси, Грасси (Хендерсон 73), Мале, Пеццелла (Самбия 83), Какаче (Журковски 83), Фаццини (С. Эспозито 66), Коломбо

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

"Интер" по результатам не испытывал таких проблем. Наоборот. 11 побед и три ничьи в 14-ти предыдущих матчах лиги. Однако и его последние были проблематичными – вылет из Суперкубка, 1:0 над новичком лиги "Венецией", лишь 2:2 с "Болоньей", вызывали ропот, жалобы, критику экспертов. Ему было тяжеловато дома против всех, еще и против конкретно "Эмполи" в предыдущих матчах. Еще и мешали травмы.

Арриго Сакки считал, что команда все еще не опомнилась от поражения в финале Суперкубка. Фабио Капелло – что команда ныне недостаточно агрессивна, играет слишком осторожно. Многие говорили также о балансе, поскольку в последних матчах барахлила то атака, то оборона. В обороне дошло до того, что Ян Зоммер в среднем в сезоне отбивал больше ударов за матч, чем вратарь "Эмполи" Дэвис Васкес.

Тем не менее, сегодня удалось справиться. С "Эмполи", который в начале сезона не проиграл "Ювентусу", "Фиорентине", "Болонье", победил "Рому", проиграл "Лацио", "Наполи" с разницей в один мяч. Проиграл в один и "Аталанте" в гостях в декабре, пропустив решающий лишь на 86-ой минуте. Но в целом в предыдущих пяти матчах тосканцы набрали лишь одно очко. И сегодня в копилку не добавили ничего.

Ожидалось, что "Интеру" не будет просто. В анонсе матча я давал прогноз на счет 3:1, но по итогам первого тайма прогнозировал ничью либо преимущество "Интера" в один мяч. Вышло 0:0. Как и в первом круге. Васкес потащил акробатический удар Лаутаро Мартинеса, Барелла дважды слета бил неточно из-за пределов штрафной, а, кроме этого, держались гости четко.

В первом круге в итоге помогло удаление на 35-ой минуте. В итоге чемпион победил со счетом 3:0. Здесь удаления не было, но все же во втором тайме "Интер" прорвало. Лаутаро пробил издали по странной траектории, Васкес коснулся мяча, но выбить не мог.

Лаутаро пробивал уже не так коварно, и Васкес отбил. Думфриз пробивал коварнее, но Васкес вновь спас, на этот раз ногой. А в ответ Мале чуть не наказал Зоммера за ошибку (рикошет от защитника полетел на угловой). Но в итоге Думфриз замкнул головой навес Асллани с углового. Дензел, латераль, забил уже четыре мяча во всех турнирах с начала 2025-го года, в двух матчах подряд в лиге.

Неясно, почему арендованный у "Интера" Себастьяно Эспозито, автор шести голов в предыдущих семи матчах во всех турнирах, начал матч в запасе. Но он в итоге вышел на поле и забил седьмой в восьми. Приняв прострел Хендерсона и замкнув из центра штрафной. Но "нерадзурри" на это ответили. Арнаутович получил на ход на грани офсайда и выложил прострел Маркусу Тюраму.

Победа. Три мяча в ворота "Эмполи", седьмой команды лиги по пропущенным перед матчем. Без Чалханоглу, Биссека, Корреа, с Мхитаряном, Ачерби, Фраттези, Арнаутовичем не готовыми к стартовому составу. С отдыхом Бастони и Тюрама. С четвертым голом Лаутаро с 27-го декабря и первым Тюрама с 24-го. С 23-мя матчами подряд с забитыми в лиге на всех полях и 33-мя дома. "Интер" должен быть доволен.

Он отстает от лидера лиги "Наполи" на три очка с матчем в запасе. "Эмполи" же с одним очком в шести последних турах, находится на 14-ом месте, опережая 18-ое, зону вылета, лишь на одно очко.

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